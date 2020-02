Prozess vor dem Landgericht Düsseldorf : Messerattacke auf Ehefrau: 74-Jähriger muss in Haft

Düsseldorf Ein 74-jähriger Düsseldorfer ist wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung zu drei Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt worden. Das Landgericht Düsseldorf sprach ihn am Freitag schuldig.

(wuk) Nicht als Mordversuch, aber auch nicht als ein harmloses „Erschrecken“ der Ehefrau hat das Landgericht am Freitag die Bluttat eines 74-jährigen Ingenieurs bewertet. Er gab zu, an einem Augustmorgen 2019 seine Frau (40) unter einem Vorwand in der Wohnung in Oberkassel an sich gezogen und ihr mit einem Messer eine lange Schnittwunde am Hals zugefügt zu haben.