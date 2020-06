Landgericht Düsseldorf : Es darf mehrere Radschläger geben

Düsseldorf Die Erbin des Designers Friedrich Becker droht vor Gericht zu scheitern. Sie will die Figur des Ur-Radschläger, den ihr Adoptivvater entworfen hat, vor Missbrauch in Brauchtum und Werbung schützen lassen.

(wuk) Ein stilisierter Radschläger, der neben Stadtwappen und Fortuna-Emblem zu den markantesten Signets dieser Stadt zählt, kann in vielen Bearbeitungen existieren. Mit dieser Einschätzung hat eine Zivilkammer des Landgerichts am Mittwoch einer Klage geringe Chancen eingeräumt, die von der Alleinerbin des Ur-Radschläger-Designers Friedrich Becker erhoben wurde. Klägerin Heike Kappes will der Anwältin Maren Jackwerth untersagen lassen, einen angeblich nur leicht abgewandelten Becker-Radschläger zu verwenden.

Die schöpferische Leistung von Friedrich Becker, der die Rad schlagende Figur in den 1950er Jahren entwickelt und auch als Türgriff für die Kirche St.Lambertus verwandt hat, ist nicht angreifbar. Jede Verwendung des Signets verletzt sein Urheberrecht, inzwischen verteidigt von seiner Adoptivtochter Heike Kappes. Um „Wildwuchs“ in Brauchtum und Werbung zu verhindern, ist sie gegen missbräuchliche Verwendungen der Becker-Figur schon mehrfach vorgegangen. Wird damit aber jeder Radschläger zwangsläufig zum Becker-Plagiat? Das hat das Landgericht zum Prozessauftakt bezweifelt. Das von Anwältin Maren Jackwerth in einem „Düsseldorfer Siegel“ verwendete Radschläger-Symbol sehen die Richter „auf jeden Fall als freie Bearbeitung“ an – und nicht als lizenzpflichtige Verwendung eines geschützten Werkes. Bleibt die Kammer dabei, läuft die Klage der Becker-Erbin wohl ins Leere. Deren Anwälte mühten sich, die Einmaligkeit der Becker-Figur zu betonen. Die leicht modifizierte, rank-schlanke Konkurrenz-Version im „Düsseldorfer Siegel“ sei nur eine unzulässige „Übernahme und Ausnutzung“ des Becker-Entwurfs. Dass auch Becker, der 2009 starb, einst von anderen Künstlern beeinflusst worden war, dass es die Figur des Radschlägers vermutlich schon seit Verleihung der Stadtrechte im 1288 gibt, als Kinder im Freudentaumel Rad geschlagen haben sollen – das räumten die Kläger-Anwälte ein: „Darin besteht ja auch das Wesen der Kunst!“ Am 15. Juli wollen die Richter ihr Urteil verkünden.