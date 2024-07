Landgericht nicht zuständig Streit um 3-Millionen-Euro-Jacht wird nicht in Düsseldorf entschieden

Immerhin will die Käuferin angebliche Mängel an der Millionen-Jacht aber nicht klaglos hinnehmen. Sie bemängelt nicht nur die Qualität der Oberflächen-Versiegelung, sondern behauptet auch, dass im Mai 2021 die Feuerlöschanlage an Bord angeblich fehlerhaft ausgelöst wurde. Der Jacht-Verkäufer wiederum monierte, dass es bisher weder über den Hergang eines solchen Vorfalls irgendwelche Informationen gebe, noch ein Sachverständigen-Gutachten darüber, warum die Anlage angesprungen sein soll. Ob das an einem technischen Defekt gelegen haben könnte oder daran, dass jemand an Bord geraucht habe, sei also völlig ungewiss. Nach Ansicht der hiesigen Richter werden solche Detail-Fragen aber mangels Zuständigkeit nicht in Düsseldorf geklärt. Verbindlich soll das bei einem Verkündungstermin Ende August mitgeteilt werden. Der Kläger-Anwalt hat aber bereits angekündigt, sich in diesem Punkt direkt an das Düsseldorfer Oberlandesgericht zu wenden.