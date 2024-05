Prozess vor dem Landgericht Düsseldorf „Stimmen im Kopf befahlen mir, meine Frau zu töten“

Düsseldorf · Der 49-jährige Angeklagte hatte in der gemeinsamen Wohnung in Düsseltal versucht, seine Frau mit Messerstichen umzubringen. Nun soll er dauerhaft in die Psychiatrie. Dort war er bereits behandelt worden, setzte die Medikamente zu Hause aber wieder ab.

14.05.2024 , 14:01 Uhr

Der Angeklagte wird von Rechtsanwältin Tanja Kretzschmar verteidigt. Foto: Wulf Kannegiesser

Von Wulf Kannegießer