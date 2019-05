Urteil in Düsseldorf : Klage wegen Sex-Problemen in Boxspringbett abgewiesen

Düsseldorf Entweder würden sie aus dem Bett herausfallen oder in der Ritze zwischen den zwei Matratzen laden: Ein Ehepaar aus Dormagen wollte sein Doppelbett zurückgeben. Mit der Klage verlor das Paar jetzt aber am Landgericht.

Wie schon das Amtsgericht , befand nun auch das Landgericht in der Berufung: Wer ein Boxspringbett anschafft mit zwei getrennten Matratzen, der nimmt das Verrutschen der Matratzen in Kauf – und kann hinterher nicht wegen eines „Mangels“ sein Geld zurückfordern. (Az: 19 S 105/17)

Nicht nur beim Nachtschlaf, sondern auch bei anderen, gemeinsamen Körperbelastungen fühlte sich das Paar im Ehebett nicht wohl. Die Frau gab an, ihr Gatte sei sogar schon in der ersten Nacht samt Matratze „aus dem Bett gefallen“.

Alle Versuche, die zwei separaten Matratzen durch Gummimatten oder andere Tricks am Verrutschen zu hindern, seien fehlgeschlagen. Also müsse das Bett, so meinten die Eheleute, fehlerhaft sein.

Ein Amtsrichter hatte sich in erster Instanz das Boxspringbett (das deshalb so heißt, weil es ohne Seitenwände auskommt) selbst genau angesehen, hatte die Klage der Käufer dann abgewiesen. In der Berufung beim Landgericht bot die Justiz sogar einen Gutachter auf, der die Bettstatt selbst „einer Liegeprobe“ unterzog – und danach ebenfalls abwinkte: Auch bei „teils heftigen Bewegungen“ würden die zwei Separat-Matratzen „leicht schwingen“, aber „in ihrer Position verbleiben und nicht verrutschen“, so der Experte.