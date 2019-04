Landgericht Düsseldorf : Rotlicht-Prozess startet mit scharfer Kritik von Anwälten

Düsseldorf Mit fünf schweigsamen Angeklagten und scharfer Kritik ihrer Verteidiger am Vorgehen des Landgerichts hat am Montag ein weiterer Rotlichtprozess in Düsseldorf begonnen. Die Angeklagten sollen von Freiern über 100.000 Euro erbeutet haben.

Laut Anklage sollen vier Frauen (35 bis 52 Jahre alt) als Prostituierte und ein Helfer (55) als Hauswirtschafter mindestens 15 Besucher des Bordells „Hinterm Bahndamm“ durch Alkohol und/oder Kokain außer Gefecht gesetzt, deren Bankkarten heimlich genutzt und mehr als 100.000 Euro erbeutet haben.

Bisher hatten alle fünf Verdächtigen dazu geschwiegen, ein Ex-Hauswirtschafter (62) hatte sich in der U-Haft das Leben genommen. Die Anwälte des jetzt angeklagten Quintetts bemängeln aber, dass ihnen Teile der Ermittlungsakte nicht zugänglich gemacht wurden, das Verfahren ausgesetzt werden müsse. Doch darüber setzte sich das Landgericht kurzerhand hinweg.

Müssen Anwälte wirklich alles wissen, was die Polizei in ihren Ermittlungen über die Angeklagten gesammelt hat? Die Verteidiger der fünf Verdächtigen halten das für einen Kernpunkt eines rechtsstaatlichen Verfahrens. Zwar seien den Advokaten Protokolle von mitgehörten Telefonaten der Angeklagten auf mehr als 20 CD’s zugeschickt worden – nur konnte keiner der Verteidiger die Formatierung dieser Daten öffnen, um sich ordnungsgemäß auf die Verteidigung vorzubereiten - von einem passenden Passwort ganz zu schweigen.

Die 4.Große Strafkammer findet das nicht tragisch: Das Landgericht habe „selbst versucht, diese Dateien zu öffnen“ – ebenfalls ohne Erfolg. „Wir konnten es ja auch nicht öffnen!“ Ohne also Inhalte jener CD’s zu kennen, teilte die Vorsitzende Richterin Bettina Reucher-Hodges mit: „Wir haben kein Interesse daran. Wir sehen auch nicht, dass es sich hier um einen wesentlichen Bestandteil der Akte handelt.“

Also sei es aus Sicht der Richter „nicht erforderlich“ den Anwälten einen Zugang zu diesen Ermittlungsergebnissen zu ermöglichen – und die Verhandlung bis dahin auszusetzen. Nach einer ersten Mitteilung des Landgerichts sollen für diesen Rotlichtprozess sogar nur zwei Verhandlungstage angesetzt gewesen sein. Inzwischen ist das korrigiert worden.