Landgericht Düsseldorf : 24-Jähriger schwer verletzt – Rocker sollen Strafaktion geplant haben

Düsseldorf Vor dem Landgericht in Düsseldorf müssen sich vier Männer des „True Life“-Clubs wegen versuchten Totschlags auf der Königsallee verantworten. Sie sollen einen 23-jährigen Mann mit Messerstichen schwer verletzt haben.

Schwer blutend und lebensgefährlich verletzt war das Opfer (24) in einer Augustnacht 2018 von einem Passanten an einem Treppenaufgang an der Kö gefunden worden. Unter den Angeklagten ist auch der 36 Jahre alte Rocker-Chef, der sich als Evangelist und Apostel der von ihm selbst geführten Freikirche versteht. Laut Anklage hatten die vier Männer offenbar eine Art Strafaktion gegen ein abtrünniges Mitglied ihres „True Life“-Clubs geplant. Gegen den Club-Chef waren zu Jahresanfang 2018 zudem Missbrauchsvorwürfe in Baden-Württemberg laut geworden. Eigens nach Düsseldorf gereist war er mit drei Glaubensbrüdern (24 bis 28 Jahre alt) im August 2018 angeblich nur, um hier kurz nach Mitternacht am Martin-Luther-Platz das spätere Opfer zu treffen. Der 24-Jährige erschien wohl arglos am Treffpunkt. Dabei soll das Quartett laut Anklage von Anfang an seinen Tod geplant haben, falls er nicht – wie gefordert – ein reumütiges Verhalten an den Tag lege. Um was genau es dabei ging, soll nun vom Schwurgericht geklärt werden. Sicher sind die Ermittler aber, dass der Club-Chef mit einer Reizgas-Pistole drei Mal auf die Brust des Abtrünnigen feuerte – und die Pistole jedes Mal streikte. Erst ein anderer Angeklagter soll das Gerät auf den 24-Jährigen dann erfolgreich abgefeuert haben. Bei dessen Flucht Richtung Steinstraße/Königsallee wurde das Opfer noch durch mindestens zwei Messerstiche in die Herzgegend sowie in den unteren Rücken schwer verletzt. Eine Not-OP rettete damals sein Leben. Im eigenen Internet-Auftritt bekennt sich der Hauptangeklagte und selbst ernannte Apostel zu christlichen Werten. Nach einer Vergangenheit im Bandenmilieu habe er fast zehn Jahre Haft hinter sich, sei aber geläutert worden und schare nun „Glaubensgeschwister“ um sich, die ebenfalls „Erfahrungen mit der Finsternis haben“. Mit einer ausgeprägten Bekenntnisfreude der Angeklagten rechnet das Landgericht jetzt aber offenbar nicht. Für den Prozess gegen ihn und drei seiner Gefolgsleute sind bisher 14 Verhandlungstermine bis Ende August reserviert – und auch danach soll noch weiter verhandelt werden.