Landgericht Düsseldorf : Prozess wegen Kindesmissbrauchs via App - Geständnis angekündigt

Prozess wegen Kindesmissbrauchs via App - Geständnis angekündigt

Das Landgericht Düsseldorf in Oberbilk. Foto: dpa/Martin Gerten

Ein wegen sexuellem Kindesmissbrauchs Beschuldigter vor dem Landgericht Düsseldorf hat sich in einer von Kindern und Jugendlichen genutzten App als 13-jähriges Mädchen namens Lisa ausgegeben. Kurz vor dem Prozess hat er ein Geständnis angekündigt.

Vor dem Prozess um Kindesmissbrauch via App hat der Verteidiger des Angeklagten ein Geständnis seines Mandanten angekündigt. Der Beschuldigte werde „die Tat vollumfänglich einräumen“ und sich entschuldigen, sagte Rechtsanwalt Udo Vetter am Dienstagmorgen kurz vor der Eröffnung der Hauptverhandlung am Düsseldorfer Landgericht.