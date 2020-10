Steuerhinterziehung in Millionenhöhe : Kaffee-Bande in Düsseldorf vor Gericht

Kaffee-Bande in Düsseldorf vor Gericht

Steuerhinterziehung in Millionenhöhe

Das Land- und Amtsgericht in Düsseldorf (Archivfoto). Foto: dpa/Marcel Kusch

Düsseldorf Rund 1,5 Millionen Euro Steuern soll eine Betrügerbande hinterzogen haben – mit tonnenweise Röstkaffee. Am Dienstag ist der Prozess gegen die sechs Männer in Düsseldorf gestartet.

Mit Verlesung der Anklageschrift hat am Dienstag beim Landgericht der Prozess gegen mehrere mutmaßliche Mitglieder einer international verzweigten Betrügerbande begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft sechs Männern überwiegend türkischer Herkunft vor, deutsche Finanzbehörden ab 2008 um Steuern von rund 1,5 Millionen Euro geprellt zu haben.

Dazu sollen die Angeklagten (34 bis 58 Jahre alt) gezielt etliche Firmen nahe Düsseldorf, in Frankreich, den Niederlanden und England gegründet haben. Mit Scheinrechnungen sollen sie danach rund 2500 Tonnen Röstkaffee so lange zwischen den Firmen hin und her verkauft haben, bis ihnen vom deutschen Fiskus die Kaffeesteuer als Vorsteuer erstattet wurde.