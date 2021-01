Betrugsprozess vor Landgericht Düsseldorf : Ohne Sprachkenntnisse zum deutschen Pass

Landgericht und Amtsgericht in Düsseldorf-Oberbilk. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Wer deutscher Staatsbürger werden möchte, muss ausreichende Sprachkenntnisse vorweisen. Kurse und Prüfungen kosten jedoch Zeit und Geld. Sechs Männer stehen jetzt in Düsseldorf vor Gericht, weil sie Migranten ohne Sprachkenntnisse zur Einbürgerung verholfen haben sollen.

Laut Anklage hat das Sextett (37 bis 58 Jahre alt) in mindestens 23 Fällen durch mafiaähnlich organisierten Betrug bei schriftlichen Sprachkursen, die für die Einbürgerung von Kandidaten nötig waren, insgesamt fast 30.000 Euro kassiert. In weiteren 40 Fällen sollen sie in wechselnder Tatbeteiligung solche Sprachtest-Betrügereien zudem versucht haben. Doch vorher hat die Polizei durch eine Razzia bei einer der Sprachprüfungen zugegriffen und der Bande das Handwerk gelegt.