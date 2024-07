Prozess in Düsseldorf Mann wollte Depression behandeln – Luxusautos im Wert von Hunderttausenden Euro ergaunert

Aus Geltungssucht soll ein 56-jähriger Serienbetrüger bei Autohäusern drei Kaufverträge für Luxus-Fahrzeuge im Gesamtwert von einer Viertelmillion Euro unterschrieben und zwei der Autos gleich mitgenommen haben. Das hatte er im August 2023 als Angeklagter vorm Amtsgericht zugegeben. Dass er dabei auch noch als falscher FDP-Staatssekretär des Landtages und mit erfundenem Doktortitel aufgetreten sei, hat er aber nicht bestätigt. Und eine damals verhängte Bewährungsstrafe von neun Monaten will er auch nicht akzeptieren. Also bringt er seinen Fall per Berufung jetzt am 2. August zur Überprüfung vors Landgericht.