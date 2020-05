Klage vor dem Landgericht Düsseldorf : Eurowings darf gebuchte Bordverpflegung nicht verweigern

Düsseldorf Fluggesellschaften dürfen die vertraglich vereinbarte Bordverpflegung nicht mit Hinweis auf geänderte Geschäftsbedingungen verweigern. Das hat das Düsseldorfer Landgericht am Mittwoch in einem sogenannten Anerkenntnisurteil gegen die Airline Eurowings betont.

Ein Snack und ein Drink müssen beim Flug im Preis enthalten sein – so, wie es vorher gebucht wurde. Zu diesem Ergebnis vor dem Landgericht kam jetzt eine Verbraucherzentrale im Zivilstreit mit der Düsseldorfer Fluggesellschaft Eurowings.

Darin sei er darauf hingewiesen worden, dass sich inzwischen (nämlich im Juni 2019) die Eurowings-Bedingungen für den SMART-Tarif geändert hätten – und dass der Fluggast für Snack und Getränk nun zahlen müsse. Die Verbraucherzentrale geißelte das als eine „unwahre“ und nicht den Tatsachen entsprechende Angabe und forderte per Klage, dass Eurowings diese Praxis als „unlautere Handlung nach dem Wettbewerbsrecht zu unterlassen“ habe, so das Landgericht.

Doch bevor ein Airline-Anwalt am Mittwoch im Prozesstermin dazu Stellung nehmen konnte, gab die Fluggesellschaft am Tag vor der Verhandlung ihre ablehnende Haltung gegen die Forderungen der Verbraucherzentrale auf, hat die Ansprüche der Verbraucherzentrale in vollem Umfang anerkannt.