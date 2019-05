Landgericht Düsseldorf : Internationaler Steuerschwindel in Millionenhöhe

Um mehr als vier Millionen Euro soll ein Kaufmann das Finanzamt betrogen haben. Er steht vor dem Düsseldorfer Landgericht.

(wuk) Einen internationalen Steuerschwindel mit einem Schaden von rund vier Millionen Euro soll ein 44-jähriger Kaufmann aus Kaarst angerichtet haben. So lautet die Anklage gegen den Ex-Geschäftsführer einer Vertriebs-Firma, über die das Landgericht verhandelt. Demnach habe der Angeklagte von 2011 bis 2013 mit etlichen Komplizen immer neue Strohmänner in Griechenland angeworben, um mit deren Hilfe ein „groß angelegtes Steuerbetrugssystem aufzubauen“ – und das Finanzamt Neuss so in drei Jahren um rund 4,14 Millionen Euro zu prellen. Es sind weitere 18 Verhandlungstage angesetzt.