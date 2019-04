Prozess vor Landgericht Düsseldorf : Ein angeblich ungewollter Messerangriff

Düsseldorf Als eine Art Unfall, den er nicht gewollt habe, stellte ein 24-Jähriger am Dienstag vor dem Landgericht Düsseldorf einen Messerangriff auf einen 25-jährigen Kumpan dar.

In einer Novembernacht 2018 war das Opfer am Schlossufer in Höhe der Ritterstraße durch Stichwunden lebensgefährlich verletzt, durch eine Not-OP gerade noch gerettet worden.