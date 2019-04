Zivilverfahren in Düsseldorf : Ehepaar plumpst aus Bett und verklagt Möbelhaus

Düsseldorf Ein Ehepaar aus Dormagen hat einiges Geld in „ein vernünftiges Bett investiert“, wie die beiden sagen. Doch schon in der ersten Nacht landete der Gatte samt Matratze unsanft neben dem Boxspringbett. Der Fall landete vor Gericht.

So begründete ein Ehepaar aus Dormagen seine Zivilklage gegen ein dort heimisches Möbelhaus. Für rund 1500 Euro habe man sich von der Neuanschaffung Ende 2014 „ein vernünftiges Bett zum Schlafen“ erhofft, so die Kläger.

Aber: „Wir nutzen seitdem nur das Schlaf-Sofa im Wohnzimmer“, so die Klägerin. Denn dauernd würden die Matratzen entweder zentimeterweit auseinander rutschen oder einer der Ehepartner würde samt Matratze auf dem Fußboden landen. Man rolle also gemeinsam entweder in die Bettmitte in die so genannte Besucherritze oder nach außen, trug die Klägerin weiter vor.