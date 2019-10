Kostenpflichtiger Inhalt: Landgericht Düsseldorf : 39-Jähriger wegen Totschlags verurteilt

Düsseldorf Acht Jahre Gefängnis plus Unterbringung in einer Alkohol-Entziehungsanstalt – so lautetet jetzt das Urteil des Landgerichts Düsseldorf über einen 39-jährigen Angeklagten.