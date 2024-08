Auszeichnung durch den Ministerpräsidenten Landesverdienstorden für Jacques Tilly

Der Verdienstorden ist eine der höchsten Auszeichnungen, die das Land NRW zu vergeben hat. Er wird an engagierte Persönlichkeiten verliehen, die sich in besonderem Maße um das Land und die Menschen in NRW verdient gemacht haben. Insgesamt sollen am 23. August, dem Landesgeburtstag und „Nordrhein-Westfalen-Tag“, elf Empfänger damit geehrt werden. Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) wird die Auszeichnung persönlich in der Staatskanzlei vornehmen.