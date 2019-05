Landesparteitag der CDU in Düsseldorf : NRW-Innenminister Reul lehnt Rücktritt wegen Pannen im Fall Lügde ab

Düsseldorf Beim Landesparteitag der NRW-CDU in Düsseldorf äußerte sich Innenminister Herbert Reul erneut zu den Polizeipannen im Missbrauchsfall Lügde. Einen Rücktritt lehnt er ab.

Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) lehnt einen Rücktritt wegen der Polizeipannen im Missbrauchsfall Lügde ab. „Da kann ich nicht mit dienen im Moment“, sagte Reul am Samstag bei einem Landesparteitag der NRW-CDU in Düsseldorf.

Auch bei der Polizei passierten Fehler, räumte Reul ein. „Es gehört dazu, dass der Chef sagt: So geht es nicht, das müssen wir ändern.“ Dass ihm deswegen vorgeworfen werde, er kritisiere alle Polizisten, sei aber „großer Quark“. Tatsächlich machten rund 40.000 Polizisten in NRW „einen Super-Job“. Natürlich seien aber „noch nicht alle Probleme vom Tisch“.

„Schicksalswahl für die Zukunft Europas“

Der nordrhein-westfälische CDU-Landeschef Armin Laschet hatte den Landesparteitag, der die heiße Phase des Europa-Wahlkampfs einläuten soll, am Samstag eröffnet. Der Landesvorstand will den mehr als 600 Delegierten dort einen Wahlaufruf zur Verabschiedung vorlegen. Der Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei (EVP), Manfred Weber (CSU), wird als Redner erwartet.

NRW-Ministerpräsident Laschet sieht die EU-Wahl am 26. Mai als „Schicksalswahl für die Zukunft Europas“. Es gehe darum, stärker zu sein als die antieuropäischen Radikalen von Links und Rechts, betonte er in seiner Einladung zum Parteitag. Die CDU in NRW verstehe sich seit jeher als Europa-Partei. 2014 hatten sich in NRW 52,3 Prozent der Berechtigten an der EU-Wahl beteiligt - bundesweit waren es nur 48,1 Prozent.