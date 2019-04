Landesregierung lehnt Bewerbung für den Schulversuch ab : Talentschule: Politik kritisiert Ablehnung

Die Bewerbung der Gesamtschule Stettiner Straße in Garath als „Talentschule“ wurde abgelehnt. Warum – das war Thema im letzten Schulausschuss vor den Ferien. Schließlich hatte man sich gute Chancen ausgerechnet.

Die Schulen, die für den Versuch Talentschule ausgewählt werden, erhalten einen Zuschlag in Höhe von 20 Prozent auf den Grundstellenbedarf. Davon sollen zusätzliche Lehrkräfte und Sozialarbeiter eingestellt werden. Ziel ist es, Schüler in benachteiligten Sozialräumen mit bildungsfernem Hintergrund zu fördern. Allgemeinbildende Bewerberschulen mussten in ihrer Bewerbung in Eckpunkten ein schulfachliches Konzept zur Umsetzung des Schulversuchs darlegen, ebenso wie die beabsichtigten Entwicklungsziele.