Automobile : Lamborghini eröffnet neuen Showroom in Derendorf

Die edlen Sportwagen der italienischen Marke sind in den Räumen an der Rather Straße zu sehen. Foto: Nicole Lange

Düsseldorf CEO Andrea Baldi kam zur Eröffnung des neuen Showrooms an der Rather Straße. Betrieben wird er von der Moll-Gruppe.

Von Nicole Lange

(nic) „Bitte Schritt fahren – Lärmschutz“ steht auf einem Schild über der Hofausfahrt des Showrooms an der Rather Straße. Das dürfte seine Gründe haben, denn hier in Derendorf werden italienische Autos angepriesen, deren Motoren die Kraft haben, auch mal ein paar Menschen aufzuwecken: Die Moll Sportwagen GmbH betreibt hier ihre Marken-Repräsentanz für Lamborghini. Gerade hat sie ihren Showroom dort neu eröffnet, in dem stets einige ausgewählte Modelle zu sehen sind – gekauft werden die Wagen aber eher nicht „von der Stage“, stattdessen kann der Kunde sein Wunschmodell vor Ort am Bildschirm konfigurieren.

„Deutschland ist ein bedeutender Wachstumsmarkt für Lamborghini“; sagt der Geschäftsführer der Moll-Gruppe, Tim Moll. Und in die Landeshauptstadt passen die Wagen besonders gut: „Düsseldorf ist ein fantastischer Markt dafür“, sagt er: „Nicht nur wegen der Königsallee, sondern natürlich auch wegen der hier vorhandenen Kaufkraft.“ Die braucht es auch, denn der PS-Luxus hat seinen Preis: Etwas mehr als 200.000 Euro kostet bereits das Basismodell des Lamborghini Huracan, der in knallrot in dem Showroom steht und die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Insgesamt werden nur drei zum Verkauf stehende Fahrzeuge in den großzügigen Räumen ausgestellt. Rund 70 Fahrzeuge liefert Moll im Jahr aus, jeweils etwa zur Hälfte Sportwagen und SUV.