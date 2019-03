Mode in Düsseldorf : Stylistin Laila Hamidi stellt ein Pinsel-Set für alle Fälle vor

Düsseldorf Laila Hamidi präsentierte bei Breuniger einer Weltneuheit: einen Make-up-Pinsel, der wie ein schlanker Füller aussieht, pechschwarz mit Gold versehen ist, keinen großen Platz in der Handtasche beansprucht.

Die Frau, die mit 15 Jahren mit ihrer Familie aus Afghanistan flüchtete, ist seit Langem in Düsseldorf zu Hause, hier lebt sie mit Mann und Sohn. Nun startet die 37-Jährige auch noch eine Karriere als Unternehmerin – natürlich in der Beauty-Branche, in der sie sich bestens auskennt. Zur Premiere präsentierte sie in einem Pop-up-Store bei Breuninger im Kö-Bogen eine – wie sie sagt – Weltneuheit: einen Make-up-Pinsel, der wie ein schlanker Füller aussieht, pechschwarz mit Gold versehen ist, keinen großen Platz in der Handtasche beansprucht und der multifunktional vier professionelle „Brushes“ (Bürsten) für Concealer, Lidschatten, Augenbrauen, Lippen enthält.