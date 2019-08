Nach dem dritten Brand in Düsseldorf : Lagerhalle der Messe soll wieder aufgebaut werden

Nach dem dritten Brand in Düsseldorf

Düsseldorf Die Lagerhalle brannte gleich drei Mal. Der teilweise Wiederaufbau kostet 650.000 Euro.

Gleich zwei Mal hat die Messe eine Lagerhalle durch Feuer verloren. Zurzeit ist sie neben den Messeparkplätzen an der Straße Stockumer Höfe noch als Brandruine zu sehen. „Aktuell warten wir auf die Baugenehmigung des Bauamts“, sagt Clemens Hauser, Bereichsleiter Technik der Messe Düsseldorf. „Dann wird der abgebrannte Teil entsorgt und der Wiederaufbau kann beginnen.“ Dieser wird auf 650.000 Euro beziffert, hinzu kommen Abriss, die Erneuerung der Solaranlage im abgebrannten Teil sowie Nebenkosten. „Unsere Versicherung wird alle Kosten zu 100 Prozent übernehmen“, sagt Hauser.

Die Halle hatte bis Sommer 2016 als Flüchtlingsunterkunft gedient und war dann durch Brandstiftung zerstört worden. Zwei verdächtige Bewohner wurden später von einem Gericht freigesprochen. Der Wiederaufbau kostete rund 3,5 Millionen Euro. Im Februar dieses Jahres brannte die neue Halle innerhalb von einer Woche gleich zwei Mal. Beim ersten Feuer waren Brandstifter am Werk, beim zweiten entzündete Sonnenlicht Solarzellen.

Zum Glück aber blieben große Teile der Halle unversehrt. Beim Neubau nämlich hatten die Experten der Messe besonderen Wert auf den Brandschutz gelegt: Hierfür sorgen unter anderem die Blechfassadenelemente, die Glasfaserwolle anstatt Kunststoffschaum enthalten. Eine Brandschutzwand teilt das Gebäude zudem in zwei Lagerbereiche. Dies hat dafür gesorgt, dass sich die beiden Brände im Februar nur auf den kleineren der beiden Lagerbereiche beschränkt haben. Dort waren sie jeweils ausgebrochen. Der größere Bereich mit einer Länge von 78 Metern und einer Breite von 42 Metern blieb unbeschädigt, der kleinere Bereich (42 mal 42 Meter) wird nun wiederaufgebaut – und zwar genau so, wie er vorher war. Sobald die Behörden die Genehmigung zustellen, will die Messe mit dem Aufbau loslegen.