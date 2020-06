Bürgermonitor in Düssedorf : Im Belsenpark ist Besserung in Sicht

Im Belsenpark ist Besserung in Sicht

Bürgermonitor in Düssedorf

Oberkassel Die Anwohner klagten lange über Dreck, Lärm und pöbelnde Jugendliche. Doch inzwischen haben Polizei und Ordnungsamt ihre Kontrollen verstärkt, auch die Politik hat sich eingeschaltet.

Im Sommer 2017 wurde die Grünfläche mit dem kleinen See im Wohnquartier Belsenpark der Öffentlichkeit übergeben, schon kurz darauf gab es für einige Anwohner Grund zur Kritik. Sie klagten über Lärm, Dreck und sogar Badende im Teich, von einer Partyzone am Seeufer, war die Rede.

Sechs Jahre später: Noch immer würden sich nahezu täglich Gruppen von Jugendlichen im Belsenpark versammeln, sie konsumierten Alkohol, spielten überlaut Musik und würden offensichtlich Farbschmierereien an den Mauern hinterlassen, wendeten sich einige Anwohner, die lieber nicht namentlich genannt werden wollen, vor einigen Wochen an die Rheinische Post.

Nicht selten würden diese Jugendlichen sich schon nachmittags im Bereich des Rewe-Marktes an der Theo-Champion-Straße herumtreiben, auch dort käme es zu Belästigungen, Verschmutzungen und Sachbeschädigungen. „Anwohner des Belsenparks sind wiederholt angepöbelt worden. Diverse Meldungen an städtische Stellen und damit verbundene vereinzelte Kontrollen und Beseitigungen von Farbschmierereien haben nicht geholfen. Die Situation hat sich weiter zugespitzt und mitunter bedrohliche Ausmaße angenommen“, heißt es in dem Schreiben der Anwohner.