Kostenpflichtiger Inhalt: Lärmaktionsplan III in Düsseldorf : So will die Stadt den Verkehrslärm senken

Die Verwaltung möchte prüfen lassen, ob Tempo 30 auch auf Hauptverkehrsstraßen eine Option zur Lärmminderung sind. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Die Verwaltung will mit dem Lärmaktionsplan III die Lärmbelastung weiter verringern, noch immer gibt es etwa 350 belastete Straßenabschnitte in Düsseldorf. Kritik an dem nun vorgelegten Entwurf kommt aus der Politik.