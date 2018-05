Düsseldorf: Ladendiebe füllen Unterwäsche mit Zündkerzen

Düsseldorf

Viel zu dick aufgetragen hatten im März zwei Kunden eines Heimwerkermarktes - und zwar nach einem Streifzug entlang zahlreicher Warenregale. Denn in Frauenbodys, die sich die 27 und 34 Jahre alten Kunden untergezogen hatten, hatten sie die Bodybüstiers jeweils mit Zündkerzen und Werkzeug prall ausgefüllt. Doch unbemerkt an der Kasse vorbeigekommen sind beide mit ihrer unnatürlichen Oberweite nicht. Von Hausdetektiven gestellt und durchsucht, kam die gesamte Beute im Wert von 1.014,27 Euro zum Vorschein. In U-Haft haben die erfindungsreichen, aber erfolglosen Ladendiebe auf ihren Prozess beim Amtsgericht gewartet. Weil sie dabei dann alle Vorwürfe gestanden haben, wurden sie zu sechs Monaten Bewährungsstrafe verurteilt und kamen frei.