Festnahme in Lierenfeld : Ladendieb deckt sich mit Kaffee ein

LIERENFELD Weil er in einem Supermarkt in Düsseldorf-Lierenfeld Kaffee-Kapseln gestohlen haben soll, wird ein wohnungsloser Mann dem Haftrichter vorgeführt.

Ein 32-jähriger Mann sollt am Dienstag im sogenannten „beschleunigten Verfahren“ dem Haftrichter vorgeführt werden. Dem Mann wird vorgeworfen, am vergangenen Montagabend in einem Lierenfelder Supermarkt Kaffeekapseln in einem Gesamtwert von 106 Euro entwendet zu haben.