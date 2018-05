Düsseldorf: Kurzzüge bei der S 6 verärgern Fahrgäste

Düsseldorf Deutsche Bahn kündigt an, dass die Einschränkungen noch einige Tage anhalten werden.

Jörg Nasemann ist erbost. "Das ist wirklich eine Meisterleistung der Deutschen Bahn", meinte der Langenfelder ironisch, als er den RP-Bürgermonitor auf seinen Ärger mit der S-Bahnlinie S 6 hinwies. Als er am Dienstag nach Feierabend die S 6 nutzen wollte, sei nur ein Kurzzug vorgefahren. "Da war natürlich im Feierabendverkehr der Teufel los. Nach Auskunft anderer Fahrgäste geht das schon länger so." Parallel zum Komplettausfall der normalerweise zu Stoßzeiten zusätzlich eingesetzten S 68 seit dem 9. April seien Kurzzüge auf der S 6 ein Unding. "Eine grandiose Leistung der Disponenten", lautet das Fazit von RP-Leser Nasemanns.

Als der RP-Bürgermonitor bei dem Unternehmen nachhakte, bestätigte Bahnsprecher Dirk Pohlmann, dass zurzeit tatsächlich Kurzzüge auf der S 6 eingesetzt würden. "Es trifft aber nur auf wenige Fahrten zu. Am Dienstag hielt in auf der Strecke insgesamt fünfmal ein Kurzzug." Als Grund dafür nannte Pohlmann notwendige Reparaturarbeiten, die sich zurzeit an den erst wenige Jahre alten Zügen der S 6 häuften. Seit Dezember 2014 verkehren die modernen Züge des Typs ET 422 und ET 423 auf dieser Linie, auf der zuvor bis zu 40 Jahre alte Gespanne mit Loks aus dem Bestand der DDR unterwegs waren. Warum die relativ neuen S 6-Züge repariert werden müssen und während dieser Zeit nicht durch gleichlange S-Bahnen ersetzt werden, vermochte Pohlmann nicht zu sagen. "Wir haben eine gewisse Reserve, die aber begrenzt ist."