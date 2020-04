Nahverkehr in der Corona-Krise : Düsseldorfer Rheinbahn führt Kurzarbeit ein

Nahverkehr in der Corona-Krise

Düsseldorf Die Rheinbahn in Düsseldorf reagiert auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Weil die Zahl der Fahrgäste stark zurück gegangen ist und die Einnahmen rückläufig sind, wird nun Kurzarbeit eingeführt.

Angesichts stark zurückgangener Fahrgastzahlen und damit auch Einnahmen führt die Rheinbahn Kurzarbeit ein. „Die Einführung der Kurzarbeit ist ein Schritt, der uns nicht leicht gefallen ist, der aber in der aktuellen wirtschaftlichen Lage aus Verantwortung gegenüber unserer Belegschaft und unseren Fahrgästen unumgänglich ist“, sagt der Vorstandsvorsitzende des Unternehmens, Klaus Klar. Die Entscheidung trage dazu bei, die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie zu reduzieren und die Geschäftsfähigkeit des Verkehrsunternehmens zu sichern.

„Gemeinsam mit der Arbeitnehmerseite haben wir eine sozialverträgliche Lösung gefunden“, so Klar weiter. So soll das Kurzarbeitergeld deutlich aufgestockt werden, auf fast 100 Prozent der normalen Gehälter. „Der Umfang und die Dauer der Kurzarbeit richten sich nach den an uns gestellten Anforderungen.“ Es handelt sich um eine unternehmensweite Regelung.