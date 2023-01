Schule in Düsseldorf Eine positive Körpersprache hilft gegen Mobbing

Jetzt, in der Nach-Corona-Phase, können sich Simon Steimel und Tina Menschner vor Aufträgen kaum retten. Die beiden Theaterregisseure bieten das Projekt „Stark im Konflikt“, also Kurse für Gewaltprävention, in Schulen an. „Während Corona ist vieles zusammengebrochen. Nach Corona werden nun Auffälligkeiten, ja Angstzustände bei Schülern festgestellt“, erläutert Steimel. „Dass wir so viele Aufträge haben, ist ein Alarmzeichen, dass es an den Schulen nicht rund läuft.“