Kurs bei Sipgate in Düsseldorf : Hacker-School will Jugendliche zu Programmierern machen

Kinder und Jugendliche von elf bis 18 können an den Kursen teilnehmen. Foto: Hacker School/Lukas Faust

Düsseldorf Wie in zahlreichen anderen Branchen auch, fehlen im IT-Bereich viele Spezialisten. Die Hacker-School versucht, bereits Jugendliche fürs Programmieren zu begeistern. Mitte September gibt es einen ersten Kurs in Düsseldorf.

Trotz ersten Ansätzen, steckt der Informatik-Unterricht an den Schulen oft noch in den Kinderschuhen. Ein Pflichtfach Informatik ab der fünften Klasse durchgehend bis zum Abitur, ist in vielen Bundesländern noch in weiter Ferne.

Die Hacker-School, ein gemeinnütziger Verein aus Hamburg, möchte Kinder und Jugendliche für das Programmieren begeistern. In den Kursen teilen IT-Spezialisten in Wochenenkursen ihre Leidenschaft für das Programmieren mit dem Nachwuchs zwischen elf und 18 Jahren.

Die Hacker-School ist bereits in 20 Städten deutschlandweit aktiv. Am 14. und 15. September wird in Düsseldorf eine erste Session gemeinsam mit dem Internet-Telefonie-Anbieter Sipgate angeboten.

In den zwei Tagen finden drei parallel laufende Kurse statt. Bis zu 30 Kinder sollen dabei spielerisch Einblicke in die Welt der IT bekommen. So können etwa mithilfe von Javascript, HTML und CSS das Brettspiel Mühle entwickelt, mit dem Raspberry Pi eine Wetterstation gebaut oder Amazons Sprachassistentin Alexa zu guten Antworten verholfen werden.

