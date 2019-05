Friedliche Demonstration am Samstag : Hunderte Kurden zogen als Menschenkette durch Düsseldorf

Düsseldorf Am Samstag haben in Düsseldorf hunderte Kurden demonstriert. Sie bildeten eine Menschenkette und zogen vom Hauptbahnhof zum Landtag. Laut Polizei blieb es friedlich, der Verkehr war kaum beeinträchtigt.

Die Kurden-Demonstration in Düsseldorf mit dem Motto „7000 Kurd*innen sind im Hungerstreik - Menschenkette vom Hauptbahnhof bis zum Landtag“ war vom Verein „Deutsch-kurdisches Kulturhaus“ angemeldet worden und hatte im Vorfeld für Ärger gesorgt. Händler an der Königsallee hatten sich darüber beschwert: Am Samstag fand in der Innenstadt zeitgleich der dritte Tag des „Deutschen Parfumpreises“ statt, der in diesem Jahr in Düsseldorf verliehen wird. In einem Schreiben hatte die Interessengemeinschaft der Kö-Händler die Polizei gebeten, die Kurden-Demonstration abzusagen. Die Polizei hatte dies jedoch mit Verweis auf das Demonstrationsrecht abgelehnt.