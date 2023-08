Kunst in Düsseldorf Kunstpunkte locken mit spannenden Atelier-Einblicken

Das Atelier Padao auf der Hüttenstraße ist einer der teilnehmenden Off-Räume an den Kunstpunkten, die in diesem Jahr zum 27. Mal stattfinden. Am Freitagabend lud der Maler Walter Padao zu einer interdisziplinären Performance aus Musik, Tanz und Malerei ein. In seinem Atelier fällt gleich ein großformatiges Bild mit wild galoppierenden Pferden ins Auge. „Das ist während so einer Performance entstanden“, erklärt Padao seinen Besuchern und zeigt auf einen Handabdruck, den eine der Tänzerinnen bei der Entstehung dieses Werks auf der Leinwand hinterlassen hat. Padao spielt in seinen Motiven mit der Vorstellungskraft der Betrachter, die in seinen Collagen Zitate oder Filmszenen zu erkennen glauben.