Kunstprojekt „IchSuperHeldIn" in Düsseldorf : Retten neue Superhelden die Welt?

Tilda mit ihrer Superheldin „Animaila“. Foto: RP/tino

Düsseldorf 22 Kinder waren im Salzmannbau zehn Tage lang damit beschäftigt, ihre individuellen Vorstellungen für eine Figur mit übernatürlichen Fähigkeiten zu entdecken und zu gestalten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Tino Hermanns

Sie fliegen auf Kinoleinwänden, hangeln sich spinnenflink im Fernsehen an senkrechten Hauswänden entlang oder zertrümmern in Comic-Büchern mit unnachgiebiger Gewalt das Böse. „Superhelden sind beinahe allgegenwärtig, besonders in der Welt von Kindern“, sagt Kulturpädagogin Julia Schabrod. „Da bin ich auf den Gedanken gekommen, im Sommerferienprogramm von ,BauKinderKultur‘ eigene Superhelden und -heldinnen zu kreieren.“ So waren 22 Kinder im Salzmannbau zehn Tage lang damit beschäftigt, ihre individuellen Vorstellungen für eine Figur mit übernatürlichen Fähigkeiten zu entdecken, formulieren, auf Papier zu bringen und schließlich als lebensgroße Pappfigur zu errichten.

Die Kids projizierten ihre Fantasien, Wünsche und Vorstellungen in ihre persönlichen Heldenfiguren. So entstand etwa „Lingulettra“, die in sekundenschnelle jede Sprache sprechen und schreiben kann und gegen Sprachbarrieren und Missverständnisse kämpft. Oder „MNR-Foodrian“, der die Eigenschaft besitzt, alle Lebensmittel einer Fastfood-Kette, einen beliebten Haselnuss-Aufstrich und das komplette Bio-Angebot eines Supermarktes im eigenen Gewächshaus wachsen zu lassen. Da „Foodrian“ die Lebensmittel günstig verkauft, wird oft bestritten, dass er ein Superheld ist.

„Ich bin seit 28 Jahren beim Kulturamt und immer wieder erstaunt, welche Fantasie Kinder haben, wenn man ihnen ausreichend Freiraum lässt“, sagt Schabrod. „Diese Freiheit, sich auszuprobieren, zu experimentieren, ihre Neugier zu befriedigen, lasse ich den Kindern.“ Allerdings gibt es im Schaffensprozess dann doch eine Phase, in der die Kinder bewusst etwas lernen. So lernten sie künstlerische Techniken wie das Zeichnen mit Graphit, kolorieren mit Wasserfarben, detailgetreues vergrößern von DIN-A4-Zeichnungen auf Lebensgröße. „Die Kinder sind zurecht stolz auf ihre Werke“, sagt Schabrod.