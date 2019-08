Landgericht Düsseldorf : Kunsthändler muss nach Beleidigung 3000 Euro zahlen

Düsseldorf Bereits zum dritten Mal innerhalb kurzer Zeit stand ein Kunsthändler vor dem Landgericht Düsseldorf. Dieses Mal, weil er einen Edelsteinhändler lautstark beleidigt hatte.

In der Summe immer teurer werden die angeordneten Besuche eines Kunsthändlers (46) beim Düsseldorfer Landgericht. Wegen eines angeblich falschen Uecker-Bildes aktuell von einer Käuferin auf 7500 Euro verklagt, war er in dieser Woche von einer anderen Zivilkammer schon zur Zahlung von 50.000 Euro an einen Juwelier wegen eines Uhren-Geschäfts verurteilt worden.