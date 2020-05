Corona-Pandemie : Kunstausstellung zum Europatag ins Internet verlegt

Stadtmite Weil wegen der Corona-Pandemie kein großes Fest auf dem Düsseldorfer Marktplatz gefeiert werden konnte, gab es eine virtuelle Vernissage, bei der die Kunstwerke es griechischen Foto-Künstlers Michalis Patentalis präsentiert wurden.

(tino) Die Stadt hatte mit mehr als 20.000 Besuchern auf dem Marktplatz gerechnet. Doch der Corona-Krise fiel auch das Fest zum Europatag, das am 9. Mai anlässlich der Unterzeichnung der Schumann-Erklärung begangen werden sollte, zum Opfer. In der Schumann-Erklärung wurde vor 70 Jahren eine neue Art der politischen und wirtschaftlichen Zusammenarbeit in Europa vorgestellt, die Kriege zwischen den europäischen Nationen unvorstellbar machte. Sie gilt als Grundstein der heutigen Europäischen Union.

Beim Europatag 2020 wäre erneut das Projekt „Künstler sehen Europa“ dabei gewesen. Im Café Europa, direkt neben dem Marktplatz gelegen, war eine Ausstellung des griechischen Foto-Künstlers Michalis Patentalis geplant. Mit seiner Kamera macht er die Spuren in Steinen Europas sichtbar und verwandelt sie in ein Vexierbild. Ein Bild das Geschichten generiert, Kopfkino initiiert und so zu einem stummen Erzähler wird. „Steine formen unseren wundersschönen europäischen Kontinent. Von den Pyrenäen im Westen bis zum Ural im Osten“, meint Zikes.