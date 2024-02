Kunstaktion in Düsseldorf Mit viel Humor gegen Rechtsextremisten

Die große Demonstration gegen Rechtsextremismus, bei der am 27. Januar in Düsseldorf 100.000 Menschen gegen neo- und alt-nazistisches Gedankengut demonstrierten, wirkt nach. Die Organisatoren der Groß-Demo haben am Sonntag eine Kunstaktion am Unteren Rheinwerft initiiert. Jeder, der für die Demonstration ein Plakat, ein Banner, ein Poster geschaffen hatte, durfte das an eigens aufgehängten Netzen befestigen.