Kultur in Düsseldorf : Kunst mit Durchblick in der Spoerl-Fabrik

Düsseldorf In dem Restaurant im Innenhof sollte eigentlich ein „Dinner im Gewächshaus“ serviert werden. Im Lockdown werden die Vitrinen nun zweckentfremdet.

Die grazile Sonnenanbeterin, die Barbara Brix-Uebbing aus Gips geformt hat, reckt sich gen Himmel empor und erinnert an eine Yoga-Pose. Armin Baumgartners Plastiken stehen auf weißen Sockeln. Aufgeschnittene PET-Flaschen hat Sven Rünger mit Gips gefüllt, in die toskanische Erde eingegraben, mit Wachs weiterbearbeitet und zu einem Ensemble aus Rundungen und Wölbungen weiter verarbeitet. All diese Kunstwerke stehen in den sechs Glashäusern, in denen Michaela Neiser und ihr Geschäftspartner Ibrahim Amara eigentlich im Hinterhof der Spoerl-Fabrik an der Tussmannstraße ihre Gäste bewirten wollten.