Kultur in Düsseldorf Deutsche Bank in Kaiserswerth setzt zur Eröffnung auf Kunst

Die erfolgreiche Künstlerin wurde 1978 in Grosny geboren, hat 1978 als Modedesignerin an der Modeschule Düsseldorf und 2017 ein Kunststudium als Meisterschülerin von Professor Anzinger an der Kunstakademie abgeschlossen. Sie war bisher an einigen namhaften Projekten beteiligt, hat unter anderem 2017 im Rahmen der Tour de France ein Künstler-Fenster bei Breuninger gestaltet und 2019 in der Deutschen Bank auf der Kö ausgestellt. „Ich liebe Kunst, mache das alles mit großer Freude“, erklärt Elena Panknin.