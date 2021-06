Kunst in Düsseldorf : Wenn die Werkstatt zu einem Kunstatelier wird

Düsseldorf Das neue Künstlerkollektiv „Artbyart“ lädt am kommenden Samstag zur Ausstellung „Kontraste“ an die Hoffeldstraße ein. Sieben Künstler haben speziell für diesen Tag neue Arbeiten geschaffen.

Gerade Flingern hat so viele Hinterhöfe, bei denen man nie so recht weiß, was sich eigentlich hinter dem Eingangstor verbirgt. An der Hoffeldstraße 88 gibt es auch so einen, mit einer großen Werkstatthalle, die sich spielend leicht auch für andere Zwecke umfunktionieren lässt – für die Kunst zum Beispiel, wenn auch nur für einen Tag.