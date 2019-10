Arbeiten am Zaun : Kunst-am-Bau-Projekt auf der Zielgeraden

Foto: Selma Gültoprak Das ist der Entwurf für das Werk der Künstlerin Selma Gültoprak.

Düsseldorf Der alte Zaun am Goethe-Gymnasium wird durch eine künstlerische Zaunskulptur ersetzt.

Das Kunst-am-Bau-Projekt „Earth is blue" am Goethe-Gymnasium befindet sich auf der Zielgeraden: In den nächsten Wochen wird der alte Schulzaun an der Lindemannstraße Stück für Stück durch die künstlerisch gestaltete Zaunskulptur der Künstlerin Selma Gültoprak ersetzt. Derzeit laufen noch die vorbereitenden Arbeiten für die Errichtung der Zaunelemente, während in der Kunstschmiede von Pascal Reichert die einzelnen Teile der Zaunskulptur finalisiert werden. Die Fertigstellung des 52 Meter langen Zaunstückes ist für Mitte November geplant.

Bei den finalen Arbeiten in der Schmiede-Werkstatt durften vor einer Woche auch Schüler des Goethe-Gymnasiums Pascal Reichert über die Schulter schauen und live miterleben, wie die besondere Skulptur für ihre Schule entsteht. Bereits vor einem Jahr, im Oktober 2018, besuchte eine Schülergruppe die Werkstatt, lernte dabei die Techniken der Schmiedearbeit kennen und durfte sogar selbst tätig werden.

Die Arbeit „Earth is blue" der Künstlerin Selma Gültoprak ging als Sieger-Entwurf aus dem Kunst-am-Bau-Wettbewerb hervor, den die Interims-Kunstkommission der Stadt vor anderthalb Jahren ausgelobt hat. Die Kölner Künstlerin konnte sich unter 15 Teilnehmern durchsetzen. Im Rahmen ihres auf Beteiligung angelegten Entwurfs erfolgte zunächst eine Beteiligung mit den Schülern des Gymnasiums vor Ort. In gemeinsamen Workshops an der Schule wurden Ideen entwickelt und Modelle gefertigt, die anschließend von der Künstlerin in die endgültige Fassung des Zauns eingearbeitet wurden. Kunstschmied Reichert wurde mit der Realisierung der einzelnen Zaunelemente beauftragt. Vor allem Gültopraks Idee, das gesamte Schulgelände mit einer Zaunskulptur zu umfassen, überzeugte Jury, Schule und Politik gleichermaßen. Die ursprüngliche Finanzierung wurde durch die Bezirksverwaltungsstelle sowie die Schule aufgestockt. Im Sommer nächsten Jahres sollen die weiteren vorhandenen Zaunelemente ebenfalls durch die Zaunskulptur ersetzt werden.