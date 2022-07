Kunst in Düsseldorf : Bauwagen wird mit farbigen Geschenkbändern verfremdet

Düsseldorf Kunstaktion auf der Straße: Tim Eiag hat den „Bauwagen der Demokratie“ am Florapark in ein Netzwerk aus verknoteten Bändern gehüllt, die zusammengenommen eine Länge von drei Kilometern haben.

1972 bei den Olympischen Spielen in München hatte Tim Eiag seinen ganz großen Auftritt, da war der Künstler gerade mal Mitte 20: Aus elastischen Bändern wurde im Olympiapark ein immer enger werdendes Netz gespannt, hunderte Besucher beteiligten sich an der Kunst-Aktion, am Ende wurde das gesamte Material zu einem gigantischen Knäuel zusammengefügt.

50 Jahre später hat Eiag noch immer nicht genug von Bändern, Netzen und Knoten. Der Schauplatz seines jüngsten Projekts mag nicht mehr Millionen in Erstaunen versetzen, aber auch der „Bauwagen der Demokratie“ von Wolfram Janz am Florapark hat ja durchaus seine Anhängerschaft. Eiag hat die mobile Galerie an der Bachstraße mit Geschenkbändern umknotet und so ein neues Netzwerk geschaffen. Und wie damals in München spielt auch die Partizipation hier wieder eine große Rolle, denn Passanten, Neugierige, Kunstinteressierte durften sich beteiligen. Das haben erstaunlich viele gemacht, „als ich eines Tages ankam, waren zwei alte Damen um die 70 dabei, fleißig zu knoten“, nennt Janz ein Beispiel. Und er wurde sogar bei Aldi an der Kasse wegen der Installation angesprochen: „Mensch, dein Bauwagen sieht jetzt aber klasse aus“, habe ihm eine Kassiererin mit auf den Weg gegeben.