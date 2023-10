Kundgebungen in Düsseldorf und Köln Hunderte Menschen bei Solidaritätsdemonstrationen für Israel

Auch in Köln kamen etwa 200 Menschen zu einer von der Deutsch-Israelischen Gesellschaft und dem Bündnis gegen Antisemitismus organisierten Solidaritätskundgebung mit Israel. Viele hielten Schilder hoch: „Israel, wir stehen an deiner Seite!“ Abraham Lehrer, Vorstand der Synagogen-Gemeinde Köln und Vizepräsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, sagte: „Für uns Juden außerhalb Israels ist es eine wahnsinnig schwere Situation. Wir haben alle Verwandte und Freunde dort drüben.“ Er verurteilte den Angriff der Hamas: „Was sie mit unschuldigen Menschen gemacht haben, das ist nicht menschlich.“ Eine Frau, die aus Dormagen zur Kundgebung gekommen ist, sagte: „Die Bilder von den entführten Kleinkindern sind mir so nahe gegangen, das ist barbarisch.“ Abraham Lehrer appellierte an die Anwesenden: „Wir wissen, dass Solidarität sich schnell ändern kann. Der Staat Israel wird das alles nicht einfach schlucken – trotzdem muss Israel unsere volle Unterstützung erhalten, auch in den nächsten Wochen.“