Kostenpflichtiger Inhalt: Wegen Rede bei Hanau-Kundgebung : DSSQ und der Düsseldorfer Appell hatten Streit - wollen aber weiter zusammenarbeiten

Einig bei der Kundgebung: Stephan Keller (CDU), Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), Thomas Geisel (SPD) und Stefan Engstfeld (Grüne). Foto: Helene Pawlitzki

Düsseldorf Eklat bei einer Düsseldorfer Kundgebung nach dem rechten Attentat in Hanau: Eine linke Gruppierung hatte mit harscher Kritik an Polizei und Parteien viele Teilnehmer irritiert. Zwischenzeitlich sah es so aus, als könnte die Zusammenarbeit zwischen zwei Bündnissen enden. Jetzt gibt es eine Einigung.