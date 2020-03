Arbeiten in Düsseldorf : Kundenkontakt in Zeiten von Corona

Düsseldorf Homeoffice ist gerade bei vielen Arbeitgebern angesagt, in manchen Jobs aber gar nicht möglich. Verkäufer, Makler und Physiotherapeuten können nicht nur zuhause arbeiten. Sie achten auf Hygiene, zeigen sich aber entspannt.

Die meisten der wegen eines Coronavirus-Falles unter den Mitarbeitern ausgesperrten rund 1400 Beschäftigten der Unternehmensberatung Ernst & Young in Düsseldorf können an diesem Dienstag wieder zurück in ihre Büros. „Die Büros wurden großflächig desinfiziert“, berichtete ein Sprecher. Die zuständigen Behörden hätten der Wiederaufnahme der Arbeit zugestimmt. Zuvor hatte das „Handelsblatt“ berichtet. Viele Unternehmen raten aktuell ihren Mitarbeitern, im Home-Office zu arbeiten. Allerdings gibt es auch Branchen, in denen man gar nicht anders kann, als vor Ort zu sein – mit Kundenkontakt.