Aktion von „Königinnen und Helden“ in Düsseldorf : Mütter basteln Komplimente-Tüten zum Verschenken

52 Komplimente sind in jeder Tüte, je eins für jede Woche im kommenden Jahr. Foto: Verein

Oberbilk Der Oberbilker Kulturverein „Königinnen und Helden“ bereitet zur Zeit besondere Weihnachtsgeschenke für den guten Zweck vor. In jeder Geschenketüte sind 52 Komplimente.

Mit ihren kreativen Ideen schaffen es Andrea Abbing und ihr Oberbilker Kulturverein „Königinnen und Helden“ immer wieder, die Menschen zu begeistern. Während des ersten Lockdowns stellten sie zum Beispiel „Corona keine Langeweile“-Mappen für Familien zusammen, mit motivierenden Lernhilfen für den Unterricht zu Hause, mit Spiel-Ideen und auch Informationen über den Stadtteil. Ein Projekt, für das sie vor kurzem mit dem AOK-Förderpreis „Gesunde Nachbarschaften“ ausgezeichnet wurden. Jetzt wird in Oberbilk wieder fleißig gebastelt – mit Schaschlickspießen und vielen netten Worten.

Jede Mutter stellt eine Tüte voller Komplimente ehrenamtlich zusammen. Mit Schaschlickspießen aus Holz wird dafür jeder weiße Zettel zusammengerollt und dann mit einem farbigen Band festgemacht. „Mit dir ist alles schön“ oder „Du tust mir einfach gut“ steht auf den Zetteln, auf der Tüte selbst: „Einen Menschen wie Dich sollte jeder haben.“ „Wir haben die Komplimente so ausgesucht, dass man sie Männern wie Frauen verschenken kann“, sagt Abbing. Es müsse ja nicht immer Schokolade sein, die man verschenkt, meint Abbing. Außerdem mache man dem Beschenkten das ganze Jahr damit eine Freude: Denn in jeder Tüte sind 52 Komplimente und damit eins für jede Woche im neuen Jahr.

Eigentlich verkauft der Verein, der Kultur-, Bildungs- und Integrationsprojekte entwickelt und umsetzt, die Geschenke-Tüten auf dem Weihnachtsmarkt bei Kabarettist Manes Meckenstock, wo gemeinnützige Vereine für den guten Zweck etwas verkaufen. Wegen Corona fällt aber eben auch dieser Weihnachtsmarkt aus, und so hatte auch niemand mehr an die Geschenke-Tüten gedacht. „Eine Frau aus dem Stadtteil rief dann aber bei uns an und fragte, ob wir die Komplimente-Tüten denn trotzdem verkaufen“, sagt Abbing.

Und so machte man sich dann doch noch an die filigrane Handarbeit. Aus Infektionsschutzgründen wird allerdings nicht gemeinsam und gemütlich in den Vereinsräumen an der Siemensstraße gewerkelt. Die Mütter holen sich die Sets ab und bringen die fertigen Tüten dann wieder vorbei. Rund 100 Tüten habe man sich für die Aktion in diesem Jahr vorgenommen.

Mit dem Erlos aus dem Verkauf (15 Euro pro Tüte) will der Verein einen Teil seiner Kosten finanzieren, zum Beispiel Materialien anschaffen oder Honorarkräfte bezahlen. Auch in der Pandemie ist die Arbeit mit Familien aus dem Stadtteil nicht komplett zum Erliegen gekommen, sie wurde nur an die Situation angepasst: So werden jetzt zum Beispiel Deutsch-Kurse online angeboten.