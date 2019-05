Tipps für Familien in Düsseldorf : Olifant, Zauberflöte und Froschkönig

Tipps für Familien in Düsseldorf

Kulturangebote für kleine Besucher mit Theaterstücken, einer Schlossführung und einem Konzert

Die Zauberflöte Der Opernklassiker ist eine Liebesgeschichte mit zauberhaften Verwandlungen und voller komischer Momente. Was bei den Opernhäusern oft ein aufwendiges Unterfangen ist, das ist das Wesen des Marionetten-Theaters – die Schwerelosigkeit und der Zauber der Verwandlung. Die Inszenierung richtet sich an große Opern-Liebhaber und junge Opern-Anfänger ab 10 Jahren. Termine: unter anderem Freitag, 31. Mai, 20 Uhr, Samstag, 1. Juni, 15 und 20 Uhr, Düsseldorfer Marionetten-Theater, Bilker Straße 7, ☏ 328432, Info: www.marionettentheater-duesseldorf.de

Der Froschkönig Dem Froschkönig geht es gut in seinem Wunschbrunnen. Jeden Tag kommen Mägde, Prinzen, Waschfrauen, Ritter und Drachen vorbei und beschenken ihn, damit er ihre Wünsche erfüllt. Hin und wieder wird er auch von heiratslustigen Prinzessinnen aufgesucht, die den Frosch küssen wollen, damit er sich in einen wunderschönen Prinzen verwandelt. Aber der Froschkönig hat dazu keine Lust – bis er sich eines Tages selbst verliebt. Das Kindermusiktheater NIKA besteht aus Kindern von vier bis 13 Jahren und ist Teil des Familienzentrums Leben und Lernen. Termine: Samstag, 1. Juni, 16 Uhr, Theatermuseum, Jägerhofstraße 1, ☏ 8996130, Info: www.duesseldorf.de/theatermuseum

Kinder erleben das Schloss In der Familienführung für Kinder ab sechs Jahren wird ganz genau hingeschaut: Welche Formen und Farben kann man im und am Schloss Benrath entdecken? Welche Geschichten erzählen sie? Wurden die bunten Malereien an der Decke für die Kinder im Schloss gemacht? Hatte das Kurfürstenpaar überhaupt welche? Mit kindgerechten Fragen und den dazugehörigen Antworten können die Kleinen selbst die Geschichte von Schloss Benrath entdecken. Donnerstag, 30. Mai, 15.15 Uhr, Schloss Benrath, Benrather Schloßallee 100-106, ☏ 8921903. Info: www.schloss-benrath.de