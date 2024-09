Reihe startet Anfang Oktober Kulturherbst 2024 - Ein Kulturangebot für Senioren

Bei den weiteren Kulturterminen sind auch Jüngere zu den Aktivitäten eingeladen, denn Ziel sei es auch, eine generationsübergreifenden Begegnung anzuregen, heißt es in der Mitteilung weiter. So findet beispielsweise am Samstag, 5. Oktober, im Museum Kunstpalast von 11 bis 12.30 Uhr eine Führung für Großeltern und ihre Enkelkinder statt. Hier können sie gemeinsam auf eine Entdeckungsreise gehen.