Fotowettbewerb in Düsseldorf : Wenn die Kniebrücke einer Krake ähnelt

Günter Kronenberg, Michael Schendel und Dirk Driesen (v.l.) belegten beim Fotowettbewerb die ersten drei Plätze. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Beim Fotowettbewerb des Kulturhafen Heerdt haben 35 Hobbyfotografen ihre Bilder aus dem Linksrheinischen eingeschickt. Der Sieger behauptet von sich: „Eigentlich kann ich gar nicht fotografieren.“

Von Nicole Esch

Die Kniebrücke erinnere ihn an einen Kraken, der sich aus dem Rhein erhebe, sagt Günter Kronenberg. Er ist Teilnehmer am vom Kulturhafen Heerdt ausgerufenen Amateur-Fotowettbewerb und hat es mit dem Bild „Unter der Kniebrücke“ auf den ersten Platz geschafft. „Eigentlich kann ich gar nicht fotografieren. Aber ich kann Fotos so bearbeiten, dass sie gut aussehen“, gibt der Hobbyfotograf mit einem Lachen zu. Ein wenig überrascht war er schon, dass er es mit diesem Bild ganz nach vorne geschafft hat. „Ich fand das andere Motiv, das ich eingereicht habe, viel schöner“, sagt Kronenberg. Aber die Geschmäcker sind ja bekannterweise verschieden und die Juroren haben unabhängig voneinander ihr Urteil gefällt.

35 Personen haben an dem Wettbewerb, bei dem es darum ging, Bilder von der linken Rheinseite einzuschicken, teilgenommen. „Ich habe in Facebook-Gruppen gesehen, wie viele Menschen schöne Bilder von unserer Rheinseite posten. Da dachte ich mir, die müsste man doch auch offline zeigen“, erklärt Anja Bahners vom Kulturhafen Heerdt die Grundidee zu dem Wettbewerb. Und da viele Menschen noch nie ein Werk in einer Ausstellung hatten, wurden die Fotos auch gleich sechs Wochen in der Ausstellung „Bilder von de linke Sitt“ im Kulturhafen präsentiert.

Dieses Bild kam bei der siebenköpfigen Jury am besten an und belegte den ersten Platz des Wettbewerbs. Fotograf Günter Kronenberg nannte es „Unter der Kniebrücke“. Foto: Kulturhafen Heerdt/Günter Kronenberg

Info Fotos der Teilnehmer sind online Bilder Wer sich die aktuellen Siegerfotos anschauen möchte, findet sie auf der Homepage des Kulturhafens unter www.kulturhafen-heerdt.de. Projekt Der Kulturhafen ist ein Projekt der Stiftung für Heerdt. Die Stiftung hat sich gerade für die Patenschaft für einen denkmalgeschützten Grabstein auf dem Heerdter Friedhof entschieden und übernimmt zusammen mit dem Heerdter Steinmetzbetrieb Zimmermann &Vandenberg die Sanierung des Mosaiksteins. Der Stein steht seit 1920 und gehört Luise Ederer, über die die Stiftung jetzt gerne mehr erfahren möchte. Wer etwas über ihre Geschichte weiß, kann sich bei der Stiftung melden: www.stiftung-fuer-heerdt.de.

Die eingeschickten Bilder waren vielfältig. Von Natur über Architektur, Kunst, Brauchtum und Collagen bis zu persönlichen Schnappschüssen war alles dabei. Die Fotos, nur Abzüge waren erlaubt, aus den Umschlägen zu holen, sei ein wenig wie Weihnachten gewesen, findet Bahners. „Es ist einfach anders, Abzüge in der Hand zu halten als sich Fotos digital anzuschauen“, sagt sie. Und auch die Fotografen waren sehr unterschiedlich. Es waren viele aus dem Linksrheinischen, aber auch Menschen aus anderen Stadtteilen dabei. Einige haben einfach in ihren Fotoalben geschaut, andere sind professioneller vorgegangen. Die einen knipsen einfach mal schnell, wenn sie etwas Schönes sehen, für andere ist das Fotografieren schon seit Jahrzehnten ein ernsthaftes Hobby. So ist es auch für Michael Schendel, der mit dem Bild „Vodafone Campus“ den zweiten Platz belegt hat, und für Dirk Driesen, der sich mit Friedrich Becker den dritten Rang teilt.

Beide waren schon in Foto-Ausstellungen vertreten und haben eine völlig unterschiedliche Auffassung davon, was sie mit ihrer Kunst ausdrücken möchten. „Ich möchte Bilder machen, die anders sind. Ich möchte keinen Mainstream, sondern neue Perspektiven“, sagt Schendel. Driesen hingegen hat für sein Natur-Foto nach einer Symbolik gesucht. „Die Platanen sind für mich ein Sinnbild für Wachstum, Gesundheit und Fröhlichkeit. Fotos bedeuten für mich Emotionen. Ich möchte zeigen, was ich gerade fühle“, so der Drittplatzierte. In einem sind sich die Hobbyfotografen aber einig: Im Linksrheinischen könne man schöne Bilder machen. Gerade Heerdt, das sich in den vergangenen Jahren so stark entwickelt hat, biete schöne Motive. „Was man jetzt hier sieht, wäre vor 20 Jahren gar nicht vorstellbar gewesen. Da hat man den wunderbaren historischen Kern, der auch unbedingt bewahrt werden muss, und gleichzeitig die moderne Bebauung an der Peripherie“, sagt Driesen, der ursprünglich aus Oberkassel kommt. „Hier wird das Wachstum der Stadt logisch fortgeführt, sodass tolle Gebäude wie der 740 Tower entstehen“, setzt Schendel hinzu.

Michael Schendel fotografierte den „Vodafone Campus“ und durfte sich über Rang zwei freuen. Foto: Schendel Foto: Kulturhafen Heerdt/Michael Schendel