Kulturhafen lud ein Viele Teilnehmer beim Fotowettbewerb im Linksrheinischen

Gewonnen hat Susanne Schweder mit einem im Januar 2023 geschossenen Bild eines toten Baumes in den Rheinauen, der sich genauso wie das Umfeld in einer großen Lache spiegelt. „Ich kann an keiner Spiegelung vorbeigehen. Ich liebe die Symmetrie“, verrät Schweder. „Ich bin extra für den Fotowettbewerb rausgegangen, obwohl ich bei kaltem und usseligem Wetter, wie es im Januar vorherrscht, nicht so oft draußen bin.“ Schweder erhielt genauso wie der Zweitplatzierte Achim Hüren eine Flasche hochwertiges Olivenöl und einen Gutschein der Buchhandlung Gossens in Oberkassel. Hüren war nicht extra für die Kulturhafen-Veranstaltung auf Fotomotiv-Jagd gegangen. Sein Foto, ein Bild der Platanen am Rheindamm, die sich wegen der leichten Wegkrümmung zu einer scheinbar undurchdringlichen Wand formen, stammt aus dem Jahr 1997. „Die Bäume stehen heute noch. Der Blick fasziniert mich immer noch, obwohl so viel Zeit vergangen ist“, meinte Hüren. Seit kurzer Zeit begeistert er sich wieder für die Fotografie. „Ich bin seit Januar Rentner und gehe jeden Tag dreimal mit den Hunden raus“, so Hüren. „Ich habe mich schon ein paar Mal geärgert, keine Kamera dabei gehabt zu haben, als ich tolle Motive gesehen habe. Seitdem habe ich immer meine Kamera dabei.“