Kulturfest in Düsseldorf : Was man zum Japan-Tag wissen muss

Düsseldorf Nach zwei Jahren Corona-Pause findet der Japan-Tag in diesem Jahr in Düsseldorf wieder statt. Die Vorfreude bei allen Beteiligten ist groß. Die Stadt erwartet Hunderttausende Besucher.

Eines der größten Kulturfeste in NRW kommt zurück: Am 21. Mai findet der Japan-Tag nach zwei Jahren coronabedingter Pause wieder statt. Es ist die erste Großveranstaltung im öffentlichen Raum der Landeshauptstadt seit dem Beginn der Pandemie. Wie Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) am Mittwoch ankündigte, werden viele Traditionen des Kultur- und Begegnungsfestes beibehalten.

Auch in diesem Jahr rechnet die Stadt mit Hunderttausenden Besuchern. Bis zu 600.000 Gäste habe es in der Vergangenheit gegeben, sagte Keller, „und wir sind zuversichtlich, dass wir an diese Besuchererfolge anknüpfen können.“ NRW-Wirtschaftsminister Pinkwart betonte, der Japan-Tag sei eines der größten und schönsten Ereignisse des Jahres in NRW, mit dem man zudem ein wichtiges Zeichen für Völkerverständigung und Frieden setze. Für Keller soll dieses Zeichen in Zeiten des Krieges in Europa weit über Düsseldorf hinausreichen. „Das ist genau das, was wir in diesen Tagen brauchen“, sagte er, „und wird uns und allen Besuchern gut tun.“